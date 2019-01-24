Gelen son dakika haberine Aydın, Denizli, Muğla, Bodrum, Fethiye ve Marmaris'te hissedilen deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 5.1 olduğu açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 17:30'da Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 46 KM olarak açıklandı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.



Deprem Aydın, Denizli, Muğla, Bodrum, Fethiye ve Marmaris, Alanya'da da hissedildi.



Depremin büyüklüğünün 5.1 olduğu açıklandı.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr