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Son Dakika: AKOM'dan İstanbul'a uyarı! (18 Aralık İstanbul hava durumu)

Açıklama AKOM'un twitter hesabı üzerinden duyuruldu. AKOM'dan yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece birden düşeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt gibi Trakya'ya yakın yüksek bölgelerimizde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği belirtildi.

Son Dakika: AKOM'dan İstanbul'a uyarı! (18 Aralık İstanbul hava durumu)

AKOM'dan yapılan açıklamadaönümüzdeki 2 gün boyunca sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur yaşandığı belirtildi. 

Hava sıcaklıklarınında 6 ila 8 derece birden düşeceği belirtilen uyarıda Trakya'ya yakın yüksek bölgelerde de karla karışık yağmır ve kar yağışı olacağı ifade edildi.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak ( bugün akşam ve yarın ) yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarında kuzeyli yönlerden fırtına seviyesine (40-70 km/s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyır. Bu gece ve yarın görülecek yağışların Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt gibi Trakya'ya yakın yüksek bölgelerimizde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #uyarı #Hava durumu #istanbul #akom
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