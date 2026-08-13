Son dakika: Amasya'da deprem! AFAD büyüklüğünü ve derinliğini duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, Amasya'nın Göynücek ilçesinde saat 13.33'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: Amasya'da deprem! AFAD büyüklüğünü ve derinliğini duyurdu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, Amasya'nın Göynücek ilçesinde saat 13.33'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin 17,95 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Bölgede kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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