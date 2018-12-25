Meteorolojiden Ankara için yapılan art arda uyarıların ardından 26 Aralık 2018 Çarşamba okullar tatil olacak mı sorusu en çok arananlar arasına girdi. Gözler Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi

Ankara Valiliği'nden yapılan kar ve buzlanma uayarısının ardından gözler Vali Vasip Şahin'in yapacağı sosyal medya paylaşımlarına çevrildi.



Ankara Valiliği tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Kar yağışının ardından hava sıcaklığı bir süre sıfır derecenin altında seyredecek. Kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." denilmişti.



Uçaklar inemiyor

Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu uçakların Esenboğa'ya inemediğini duyurdu.

Cevizoğlu, "Uçaklar yoğun kar yağışından Esenboğa'ya inemeyip geri dönüyor." diye yazdı.





Uçaklar yoğun kar yağışından Esenboğa'ya inemeyip geri dönüyor. — Hulki Cevizoğlu (@mhulkicevizoglu) 25 Aralık 2018

Twitter'da Vali Vasip Şahin'i etiketleyen veliler, "Sayın valimiz çocuklar için güzel haberlerinizi bekliyoruz." diye yazdı.Ankara Valiliği'den henüz "tatil" açıklaması yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.Ankara'da yaşayan öğrencilerin Twitter paylaşımları ise şöyle;-Vasip amcam bu tatil yapsan.-Vasip amca kara bak ya lütfen tatil et bu bugünün videosu yalan değil lütfen.-Canimin ciregi sayın valim yarın 2 tane sınavım var ve ben cok hasta oldugum icin calisamiyorum ne olursun tatil yap.-Sabah sıcaklık -3 derece kaya kaya gitmeye çalışırız artık.-Aslansın kralsın bir tatil yaparsın.-Valim benim canım valim, güzel günler göreceğiz ayazlı günler.-Canım valim çok yakışıklısınız valim bende büyüyünce vali olmak istiyorum varsa bir tatil yapsana bee.-Vali amcacığım bugün ve yarın çok kar yağacakmış. Allah muhafaza giderken kayar düşeriz kolumuz bacağımız kırılır eğitimimizden uzak kalırız. O yüzden senden isteğim tatil ponçik valim benim.