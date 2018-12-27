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Son Dakika: Ankara'da bugün okullar tatil mi?

Ankara'da 26 Aralık Çarşamba günü tatil edilmesinin ardından gözler Perşembe gününe çevrildi. Ankara'da 27 Aralık Perşembe günü okullar tatil mi sorusu en çok arananlar arasına girdi

Son Dakika: Ankara'da bugün okullar tatil mi?

Ankara'da Çarşamba günü okulların tatil edilmesinin ardından gözler Perşembe gününe çevrildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin Çarşamba günü okulları tatil edildiğini duyurmuştu.

Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini sürdürdü.

Alınan bilgiye göre, başkent genelinde devam eden yoğun kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.

Kar yağışı il genelinde sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken, kar kalınlığı kimi bölgelerde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen başkentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşlar da karın keyfini kar topu oynayarak ve kızakla kayarak çıkardı. Kuğulu Park, Seymenler ve Kurtuluş Park başta olmak üzere kentin dört bir yanındaki park ve bahçelere akın eden vatandaşlar kar yağışı altında çocuklarıyla eğlenerek vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar da beyaza bürünen başkent sokaklarından cep telefonlarıyla çektikleri kar manzaralarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Bu arada dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağacın devrilmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapandı.

Ağaçların üzerine düştüğü park halindeki araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Ana arterlerdeki refüj ve kaldırımlarda bulunan birçok ağacın dalı da biriken kar kütleleri nedeniyle kırıldı. 

Devrilen ağaçlar ve kırılan dal parçaları nedeniyle ulaşıma kapanan cadde ve sokaklar belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı. 

Kar küreme ve yol tuzlama araçları sabaha kadar çalıştı 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri ulaşımda sorun yaşanmaması için önlem aldı. Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için sabaha kadar ana arterler ve bazı caddelerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yürüttü. 

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valisi Vasip Şahin kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.

Başkentteki 9 üniversite de etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldiğinde haberimizde olacak....

Etiketler; #ankara
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sıla - 10 saat önce
vasip amca ankara yı tatil yap Yeller hep buz arkadaşım düştü kolu kırıldı arabalar açılmıyor persembe de tatil olsun noluuuuur
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mustafa - 9 saat önce
Abi yarın okullar tatil olsun lütfen tatil ederseniz çok seviniriz????
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şevval - 9 saat önce
ABİ BEN ANKARADA OTURUYORUM ACABA YARIN 27 ARALIK PERSEMBE OKULARR TATİL Mİ BURAYA ÇOK KARV YAĞDI NE OLUR TATİL YAPIN
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Ozel - 7 saat önce
TATİL OLSUNN YAW
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öznur - 8 saat önce
bu gece hava sıcaklıgı eksilere düsecek sabah buzlanma olacak asıl persembe tatil okun lütfen
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Melek - 8 saat önce
Lutfen persembe okullar tatil olsun ulasim cok zor oluyor.
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M.Ô - 7 saat önce
İns Perşembe tatil olur buz yollar
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Melih - 8 saat önce
Lütfen tatil yapın buzda kayıp düştüm nolur tatil olsun servisim geçen hafta kaza yaptı buzlar yüzünden
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