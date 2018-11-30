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Son Dakika: Ankara'da deprem (30 Kasım 2018 son depremler)

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Ankara'da deprem (30 Kasım 2018 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre,  saat 11:59'da Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 1 km derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin derinliğini 13 km olarak açıkladı.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  
 

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #deprem #son depremler
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