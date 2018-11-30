Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 11:59'da Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 1 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin derinliğini 13 km olarak açıkladı.
Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 11:59'da Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.