Son dakika… Ankara’da deprem oldu!

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 20.11'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Son dakika… Ankara’da deprem oldu!
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Başkentte akşam saatlerinde yer sarsıntısı kaydedildi. Kalecik ilçesinde saatler 20.11'i gösterdiğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kaydedilen 3,9 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Kalecik olarak kayıtlara geçti.

Yapılan incelemeler ve kurumun sismik tespitleri sonucunda, yer sarsıntısının 11,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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