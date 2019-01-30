Antalya'da etkili olan hortumun ardından yeni uyarı yapıldı. CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in batısında fırtına ile yağışın var olduğunu söyledi. Sürmeli, yeni süper hücre ihtimalinin yüzde 25'lerde olduğunu ifade etti. Antalya'da yağış miktarının 100 kilogramı geçeceğinin altını çizen Bünyamin Sürmeli, "Güney Ege ve Batı Akdeniz için yarın da risk söz konusu" bilgilerini paylaştı. İşte 31 Ocak 2019 Perşembe hava durumu tahminleri

Antalya'yı yine hortumun vurmasının ardından CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli'den önemli uyarılar geldi.



Sürmeli, yeni sistemin ne kadar etkili olacağına dair konuştu.



Bünyamin Sürmeli şunları söyledi:



"Yağışın aşırı kısmı bugün saat 17.00 sularına kadar ağırlıklı olarak kendini gösterecek, Antalya çevresinde. Kısmen zayıflasa da yine yağış kuvvetli. Dolayısıyla sel riski devam ediyor. Şehrin ağırlıkla kuzey ilçelerinde kendini gösteriyor. Bu sistemin potansiyel, dolu arkasından hortum riski oluşturmasından bahsetmiştik. Olasılık yüzde 30'lar civarında ama bu yüzde 30 düşük bir olasılık değil. Çünkü olması gereken yüzde 5'lerde 3'lerde. Bu yüzde 30'lara dayanıyor olması bir risk anlamına geliyor. Ve işte hortum çıktı. Yarın için de benzer durum söz konusu. Yarının bugünden farkı şu. Yalnızca Batı Akdeniz'de değil Ege'nin kıyı kesimlerinin tamamında aşırı yağış ve fırtına var.



Edirne, Çanakkale çevrelerinden başlıyor. Olduğu gibi kıyı boyunca ve geniş bir bantta giriş yapıyor. Fırtına Çanakkale çevrelerinde de Güney Ege'de de... Ama olası bir süper hücre ve bir hortum oluşma riski tekrar yüzde 22-23'ler oranında gösteriyor modeller. Ama 22-23-25'ler çok düşük bir olasılık değil. O nedenle dikkatli olmak lazım.



Evet, geçen cumartesi günkü sistemden zayıf. Ondan önceki perşembeden zayıf. Bugün zaten hortumu da gördük. Dolayısıyla buna dikkat.



Güney Ege ve Batı Akdeniz için yarın da risk söz konusu.



2 gün içerindeki yağış miktarının Antalya çevresinde 110-120 kilograma çıkacak yerler var. Geçen sistemde 200 kilogram düşmüştü. Bu sefer 120 kilogram gibi..."



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