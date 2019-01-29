Antalya'da yaşanan hortum felaketinde annesiyle birlikte içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Çalışmalara bugün TCSG Yaşam gemisi de katıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 6. gününde tekrar başladı.



Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına katılan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerine denizden TCSG Yaşam gemisi, TCSG 105 botu, havadan da sahil güvenlik helikopteri eşlik etti.



Çalışmalar, deniz üzerinde yoğunlaştırıldı.



Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazları ile tarama yapılırken balık adamlar da denizde dalış yapıyor.



AFAD ve jandarma ekiplerinin ise karadan yürüttüğü çalışmalarını, Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da yakından takip ediyor.