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Son dakika Antalya hortum fırtına haberleri: Otobüs ve minibüs devrildi, uçak hasar gördü: Toplam 12 yaralı var

Antalya Havaalanı'nda fırtına nedeniyle bir otobüs devrildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişinin yaralandığını söyledi. Vali Karaloğlu, "Şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı Antalya Havalimanı'nda, apronlarda yolcu transferi sağlayan otobüslerden biri devrildi. Buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı 10 yaralı var. Aprondaki uçaklara yolcu taşımakta kullanılan merdivenlerden biri ve bir otobüs devrildi. Polis helikopterlerinden birinde ve bir uçakta hasar var. Vatandaşlardan ricam, meteorolojik uyarıları dikkate alsınlar. Bu uyarılar ölçüsünde dışarıya çıksınlar" dedi. Otobüsün devrilmesinin yanı sıra 1 minibüs de devrildi, 1 uçak da hasar gördü. Toplamda 12 kişi yaralandı

Son dakika Antalya hortum fırtına haberleri: Otobüs ve minibüs devrildi, uçak hasar gördü: Toplam 12 yaralı var

Antalya Havaalanı'nda fırtına nedeniyle bir otobüs devrildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı Antalya Havalimanı'nda apronlarda yolcu transferi sağlayan otobüslerden biri devrildi. Buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı 10 yaralı var." dedi.

Vali Karaloğlu, kentte şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğunu söyledi. Antalya Havalimanı'nda hasar oluştuğunu aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Aprondaki uçaklara yolcu taşımakta kullanılan merdivenlerden biri ve bir otobüs devrildi. Polis helikopterlerinden birinde ve bir uçakta hasar var. Buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı 10 yaralı var. Vatandaşlardan ricam, meteorolojik uyarıları dikkate alsınlar. Bu uyarılar ölçüsünde dışarıya çıksınlar. Uyarılar dışında dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyoruz."

MİNİBÜS DE DEVRİLDİ, UÇAK HASAR GÖRDÜ

Otobüsün devrilmesinin yanı sıra 1 minibüs de devrildi, 1 uçak da hasar gördü. Toplamda 12 kişi yaralandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya havaalanı #hortum #fırtına
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