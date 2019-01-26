Antalya ve Muğla'da etkili olan hortum, fırtınayla İTÜ Öğretim Üyesi Mikdat Kadıoğlu'ndan açıklama geldi. Kadıoğlu, sosyal medya hesabından bir görsel paylaşarak, "Hem Ege hem de Akdeniz deki cepheler sıcak ve nemli havayı yükselmeye zorluyor. Aşırı yağış, hortum, yıldırım ve dolu için hava şartları çok uygun. Yerdeki şartlar nasıl? Asıl mesele bu!" şeklinde yazdı

Antalya ve Muğla'da etkili olan fırtına nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından fırtına, hortumla ilgili açıklama yaptı.



Kadıoğlu, hem Ege hem de Akdeniz'deki cepheloerin sıcak ve nemli havayı yükselmeye zorladığını belirtti.



Prof. Dr. Kadıoğlu, hava şartlarının aşırı yağış, hortum, yıldırım ve dolu için çok uygun olduğunu aktardı.



Ayrıca, Kadıoğlu, "Yerdeki şartlar nasıl? Asıl mesele bu!" ifadelerini kullandı.



İTÜ Öğretim Üyesi Kadıoğlu bir görsel de paylaştı.



ulusal.com.tr



