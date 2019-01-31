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Son dakika Antalya Kemer haberleri... Kader Buse Acar 8'inci gününde tekrar aranıyor

Antalya'da yaşanan hortum felaketinde annesiyle birlikte içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor

Son dakika Antalya Kemer haberleri... Kader Buse Acar 8'inci gününde tekrar aranıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 8. gününde tekrar başladı.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 96 kişi katıldı.

JAK ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren derede arama çalışması yaptı. Denizde de sahil güvenlik botları eşliğinde dalgıçların arama faaliyetine katılacağı belirtildi.

Çalışmaları, ilk günden beri ekiplerin yanından ayrılmayan baba Ahmet Acar da takip ediyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #kader buse acar #antalya #Kemer
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