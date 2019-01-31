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Son dakika Antalya Kemer haberleri... Kader Buse Acar'la ilgili son gelişme

Antalya'da 8 gün önce hortum sırasında bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Son dakika Antalya Kemer haberleri... Kader Buse Acar'la ilgili son gelişme

Antalya'nın Kemer ilçesinde 8 gün önce oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 96 kişi katıldı.

Ekiplere, denizden "TCSG Yaşam" gemisi de eşlik etti.

Baba Ahmet Acar'ın isteğiyle deredeki suyun azaltılması amacıyla iş makineleriyle buradaki beton bentler yıkıldı.

Çalışmaları yakından takip eden baba Acar, sürekli dere ve denizdeki ekiplerle değerlendirmede bulundu.

Bölgede yağışın da etkili olmasıyla çalışmalara yarına kadar ara verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #Kemer #kader buse acar
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