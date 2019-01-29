Antalya Kemer'de hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 200 kişilik bir ekiple yürütülen çalışmalar derenin denize döküldüğü noktalarda yoğunlaştı

Antalya Kemer'deki hortumda dereye sürüklenen aracında kaybolan Kader Buse Acar halen bulunamadı.



Genç kız için 6 gündür arama çalışmaları sürüyor. Akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar sabah yeniden başladı.



Arama çalışmalarında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri, Antalya AKUT ve AFAD'tan 123 kişi katıldı.



Üç arama kurtarma ve bir kadavra köpeğinin de katıldığı çalışmalar, derenin denizle buluştuğu noktada sürüyor.



Sahil Güvenlik Hücum Botu su altı arama cihazları ile tarama yapıyor. Denizdeki çalışmalara, Sahil Güvenlik Gemisi de destek veriyor.



Acar ailesi çalışmaları takip ediyor, kızlarından bir haber bekliyor.



ulusal.com.tr