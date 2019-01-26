Meteoroloji'den Antalya için kritik bir uyarı daha geldi. Kent ve ilçelerini vuran şiddetli fırtına ve yağış etkisini bugün de sürdürecek. Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor. Kumluca, Finike ve Kemer ilçelerinde oluşan hortum nedeniyle de bilanço giderek ağırlaşıyor. Kaybolan üniversiteli gencin arama çalışmaları devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinde de çok kuvvetli sağanak yağışlara dikkat edilmesi konusunda uyarlarda bulundu