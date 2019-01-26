İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Antalya'da etkisini gösteren hortuma dair açıklamalar yaptı. Kadıoğlu, hortum anında ne yapılması gerektiğine dair, "Yaklaştığında sesi algılarsınız, yere çökün" dedi. Ayrıca Meteorolojinin açıklamasında, "Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, yerel hortum oluşumu, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi