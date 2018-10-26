Akdeniz'de saat 21:37'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın Manavgat, Kumluca, Alanya ve birçok ilçesinden hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Akdeniz'de saat 21:37'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem Antalya'nın Manavgat, Kumluca ve birçok ilçesinden hissedildi



Deprem yerin 10 km derinliğinde gerçekleşti.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre deprem yerin 35 km derinliğinde meydana geldi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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