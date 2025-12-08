Son dakika! Antalya'da deprem oldu

Antalya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13:21'de meydana gelen depremin merkez üssü Serik (Antalya) olarak kaydedildi. Deprem, kent merkezi başta olmak üzere Manavgat, Alanya, Kemer ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Kent, gece saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Büyüklük: 4.9 (Mw)

Yer: Serik (Antalya)

Tarih: 08 Aralık 2025

Saat: 13:21:35 TSİ

Enlem: 37.15444 N

Boylam: 30.85556 E

Derinlik: 28.25 km