Son dakika! Antalya'da deprem oldu

Son dakika... Antalya'da hissedilen bir deprem oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Son dakika! Antalya'da deprem oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13:21'de meydana gelen depremin merkez üssü Serik (Antalya) olarak kaydedildi. Deprem, kent merkezi başta olmak üzere Manavgat, Alanya, Kemer ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Kent, gece saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. 

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Büyüklük: 4.9 (Mw)
Yer: Serik (Antalya)
Tarih: 08 Aralık 2025
Saat: 13:21:35 TSİ
Enlem: 37.15444 N
Boylam: 30.85556 E
Derinlik: 28.25 km

