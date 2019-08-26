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Son dakika! Avrasya Tüneli'nde bakım! İki gün 5 saat boyunca hizmet veremeyecek! İşte o tarihler

28 ve 29 Ağustos 2019 00:01 – 05:00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecek

Son dakika! Avrasya Tüneli'nde bakım! İki gün 5 saat boyunca hizmet veremeyecek! İşte o tarihler

Avrasya Tüneli, 5 saat boyunca hizmet veremeyecek.

Tünel, her iki yönde de kapalı olacak.



Konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "28 ve 29 Ağustos 2019 00:01 – 05:00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika #son dakika haberleri #Avrasya Tüneli
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