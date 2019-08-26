Avrasya Tüneli, 5 saat boyunca hizmet veremeyecek.
Tünel, her iki yönde de kapalı olacak.
Konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "28 ve 29 Ağustos 2019 00:01 – 05:00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir" denildi.
ulusal.com.tr
28 ve 29 Ağustos 2019 00:01 – 05:00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecek
Avrasya Tüneli, 5 saat boyunca hizmet veremeyecek.