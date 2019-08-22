Aydın'ın Çine ilçesinde düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açıldı. 4 yaralı var.
Olay Cumhuriyet Mahallesi Şehler Düğün Salonu'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Çıkan saçmalar, 4 kişiye isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
ulusal.com.tr
Türkiye'de tüm uyarılara ve yaşanan acı olaylara rağmen düğünlerde havaya ateş edilmesine engel olunamıyor. Aydın'da bir kişi av tüfeğiyle havaya ateş açtı, 4 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açıldı. 4 yaralı var.