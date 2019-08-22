Türkiye'de tüm uyarılara ve yaşanan acı olaylara rağmen düğünlerde havaya ateş edilmesine engel olunamıyor. Aydın'da bir kişi av tüfeğiyle havaya ateş açtı, 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açıldı. 4 yaralı var.



Olay Cumhuriyet Mahallesi Şehler Düğün Salonu'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Çıkan saçmalar, 4 kişiye isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



ulusal.com.tr