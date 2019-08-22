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Son dakika Aydın haberleri... Düğünde 4 kişiye saçma isabet etti

Türkiye'de tüm uyarılara ve yaşanan acı olaylara rağmen düğünlerde havaya ateş edilmesine engel olunamıyor. Aydın'da bir kişi av tüfeğiyle havaya ateş açtı, 4 kişi yaralandı.

Son dakika Aydın haberleri... Düğünde 4 kişiye saçma isabet etti

Aydın'ın Çine ilçesinde düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açıldı. 4 yaralı var.

Olay Cumhuriyet Mahallesi Şehler Düğün Salonu'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Çıkan saçmalar, 4 kişiye isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #aydın
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