Son Dakika: Az önce deprem mi oldu? Karadeniz'de korkutan sarsıntı!

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, ülkenin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise arama motorlarında “Deprem mi oldu?”, “Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?” sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son Dakika: Az önce deprem mi oldu? Karadeniz'de korkutan sarsıntı!
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncellenen son dakika deprem haberleri ve tescil edilen son sarsıntılar yakından takip ediliyor.

Bugün Meydana Gelen Son Depremler

Günün ilerleyen saatlerinde kaydedilen sarsıntılara ilişkin resmi kurumlardan gelen güncel veriler şu şekildedir:

Karadeniz Depremi: 22 Haziran 2026 tarihinde saat 14:07'de Karadeniz merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntının derinliği 9.56 km olarak belirlendi.
Kahramanmaraş Depremi: Gece yarısının ardından saat 01:45'te Elbistan (Kahramanmaraş) merkez üssünde 2.5 büyüklüğünde bir başka sarsıntı kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 6.98 km olarak açıklandı.

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