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Son Dakika: Balıkesir Dursunbey'de 26 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi?

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 26 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edildi

Son Dakika: Balıkesir Dursunbey'de 26 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi?

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi.

Akşam saatlerinde Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulu 26 Aralık Çarşamba günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı.

Dursunbey Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "26.12.2018 çarşamba yarın ilçemizdeki ilk ve ortaokullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir." denildi.

Dursunbey Belediyesi ise sosyal medyadan yaptığı duyuruda, "26 Aralık Çarşamba günü (yarın) İlçemizde bir gün süreli olarak ilk ve orta dereceli okullarımız İlçe Hıfz-ı Sıhha Kurulu kararıyla tatil edilmiştir." dedi.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Balıkesir
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