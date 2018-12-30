Bayburt ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde eğitime 31 Aralık 2018 Pazartesi ara verildiği bildirildi.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kent merkezinde etkili olan kar yağışının yarın gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.



Yağışla beraber buzlanma hadisesinin de görülebileceği duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Tunceli genelinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir."



Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engeli çalışanların da bu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.





Bayburt'ta eğitime kar engeli

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının yarın da gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.