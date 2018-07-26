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Son dakika: Bayrampaşa'da yangın

İstanbul Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunun 2 katlı bir imalathanede yangın çıktı

Son dakika: Bayrampaşa'da yangın

Yangın saat 11.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Sanayi Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alt katta dokumacılık, üst katta ise çay kazanı imalatı yapılan 2 katlı binada bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Çay kazanı imalatı yapılan ikinci katta çıkan yangında dumanlar tüm binayı sardı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Bayrampaşa, Fatih ve Şişli'den itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

"TÜPLERLE MÜDAHALE ETTİK"

Görgü tanığı Basri Bodur, " Burada yangın çıktı. Tüplerle müdahale ettik. O arada itfaiye geldi. Dumanlar yoğunlaştı. İtfaiye müdahale ediyor. Can kaybı, yaralanma yok çok şükür. Burası 3 katlı çay kazanları imalatı yapan yer " dedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul yangın #bayrampaşa yangın #yangın #istanbul
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