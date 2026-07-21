SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde metrobüste yangın çıktı!

Seyir halinde ilerleyen bir metrobüsten henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların hemen ardından metrobüste yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Metrobüsten dumanların yükselmesi ve yangının başlaması üzerine durum hızla yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle metrobüsteki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.