banner982
Bozdağ’dan ABD’nin yaptırım kararına tepki
Bozdağ’dan ABD’nin yaptırım kararına tepki
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Kara Harp Okulu davasında 59 sanık için istenen ceza belli oldu
Kara Harp Okulu davasında 59 sanık için istenen ceza belli oldu
FETÖ mağdurları için Yargıtay’dan emsal karar
FETÖ mağdurları için Yargıtay’dan emsal karar

Son Dakika: Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

Beyoğlu'nda çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika: Beyoğlu'nda ahşap bina yangını
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Sokağı'ndaki iki katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bina sakinleri evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçirirken, itfaiye uzun uğraş sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bina kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

 

Kaynak: AA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.