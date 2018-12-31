Bingöl'ün Yedisu ve Yayladere ilçelerinde ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 31 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi

Malatya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.



Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam ve bugün yoğun kar yağışının beklendiğini belirtti.



Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve bugün devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya il genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."



Malatya Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

İl genelinde yoğun kar yağışının olması sebebi ile il merkezi (Battalgazi-Yeşilyurt) ve ilçelerde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 31 aralık 2018 pazartesi günü öğretime bir gün ara verilmiş olup, kronik hastalıklı ve engelli kamu personeli ile hamile kamu personeli de bu tarih de bir gün idari izinlidir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.



Bingöl'de eğitime kar engeli

Bingöl'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu ve Yayladere ilçelerinde okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda, Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Bu arada, her iki ilçede de kar etkisini sürdürüyor.