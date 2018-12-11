Bitlis’te kar yağışı nedeniyle bazı okullar 1 gün süre ile tatil edildi

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerdeki okullarda YİBO ve pansiyonlu öğrenciler hariç tatil edildi.



Bitlis merkez ile bağlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle pansiyonlu öğrenciler hariç kent merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime yarın bir günlüğüne ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.



Meteoroloji'den uyarı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kuvvetli yağış ile buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı ile sis ve yer yer pus hadisesi görülebilecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette, ara sıra kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Van ve Bitlis'te 1, Muş 4, Hakkari'de sıfırın altında 1 derece ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 7, Muş'ta 5, Bitlis'te 2 ve Hakkari’de 0 derece olacak.





