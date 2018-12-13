banner999
Marmaris'te deprem paniği
Marmaris'te deprem paniği
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
'Trump yönetimi Kaşıkçı'yı savunmayacak'
'Trump yönetimi Kaşıkçı'yı savunmayacak'
FETÖ soruşturmasında 34 gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında 34 gözaltı kararı

Son Dakika: Bolu Dağı'nda arama çalışması başlatıldı

Almanya'dan jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine, Bolu Dağı mevkisinde arama kurtarma çalışması yürütülüyor

Son Dakika: Bolu Dağı'nda arama çalışması başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Almanya'dan, İl Jandarma Komutanlığı'nı arayan otomobil firması yetkilisi, bir araçlarının Bolu'dan imdat sinyali verdiğini bildirdi.

Aracın bulunduğu alanın koordinatlarını jandarma ve AFAD ekiplerine veren otomobil firması yetkilisi, araçlarının bulunmasını talep etti.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, koordinatlar doğrultusunda Bolu Dağı Bölgesi At Yaylası mevkisinde arama kurtarma çalışması başlattı. 

Bölge drone ile taranıyor 

Ekiplerin çalışma yürüttüğü ve kar kalınlığının 15-20 santimetre olduğu bölge, aynı zamanda drone ile taranıyor.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışması devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bolu Dağı #arama #almanya ihbar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.