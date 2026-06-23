Son Dakika: Bolu Dağı'nda Askeri mühimmat tırı devrildi! İstanbul istikameti kapatıldı

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde, dorsesinde askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen bir tırın devrilmesi sonucu İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapatıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son Dakika: Bolu Dağı'nda Askeri mühimmat tırı devrildi! İstanbul istikameti kapatıldı
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Kaza, D-100 kara yolunun Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında yer alan Bakacak mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JAH 90 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi.

Tırın dorse kısmında bulunan konteynerlerde askeri mühimmat olduğunun değerlendirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 Kilometrelik Güvenlik Şeridi: Trafik Kaynaşlı'dan Bağlanıyor

Taşıdığı yükün hassasiyeti ve oluşturabileceği riskler nedeniyle ekipler, kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre gerisinden itibaren bölgeyi güvenlik şeridiyle abluka altına aldı.

İstanbul yönüne gitmekte olan araçların geçişine izin verilmezken, sürücüler Darıyeri Hasanbey köyü yoluna yönlendiriliyor. Bu güzergahı kullanan araçların D-100 kara yoluna yeniden Kaynaşlı mevkiinden bağlanmaları sağlanıyor. Devrilen tırı kaldırma ve yol açma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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