SON DAKİKA: Bolu'da ilaçlama zehirlenmesi! 34 işçi hastaneye kaldırıldı
Bolu'da bir beyaz et entegre tesisinin kesimhane bölümünde yapılan ilaçlama sonrası 34 işçinin kimyasal maddeden etkilendiği öne sürüldü.
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Olay, Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde bulunan beyaz et entegre tesisinde meydana geldi. Tesisin kesimhane bölümünde temizlik amacıyla ilaçlama yapıldı. İddiaya göre, sabah saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, yapılan ilaçlama nedeniyle ortamda oluşan kimyasal maddeden etkilendi.
34 İŞÇİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ, İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kimyasal ilaçlamadan etkilendiği belirtilen 34 işçi, adrese gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.