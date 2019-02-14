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Son Dakika: Bursa'da bina yangını

Merkez Yıldırım ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi

Son Dakika: Bursa'da bina yangını

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki iki katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Meydancık Mahallesi Karıncadere Sokak'ta Fuat Pamukçu'ya ait iki katlı kullanılmayan evde, henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Merdiven kurarak yangına 4 araçla müdahale eden ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen binadaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa
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