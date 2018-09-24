Bursa'da saat 20:14'te 2.4 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Bursa Nilüfer'de saat 20:14'te 2.4 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.Depremin derinliği 6 km olarak duyuruldu.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.