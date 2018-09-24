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Son Dakika: Bursa'da deprem (24 Eylül 218 son depremler)

Bursa'da saat 20:14'te 2.4 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.

Son Dakika: Bursa'da deprem (24 Eylül 218 son depremler)
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Bursa Nilüfer'de saat 20:14'te 2.4 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.

Depremin derinliği 6 km olarak duyuruldu.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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