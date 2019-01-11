banner1002
Ceylin Atik davasında karar
Ceylin Atik davasında karar
Bursa'da deprem
Bursa'da deprem
İsmail Çolak tutuklandı
İsmail Çolak tutuklandı
'Çaresizsiniz! TGB Mehmetçiktir'
'Çaresizsiniz! TGB Mehmetçiktir'

Son Dakika: Bursa'da meydana gelen depremin büyüklüğü (11 Ocak 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Bursa'da saat 19:10'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika: Bursa'da meydana gelen depremin büyüklüğü (11 Ocak 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Bursa Mudanya'da saat 19:09'da  4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremin derinliği 4.7 KM olarak açıklandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre ise, saat 19:09'da Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 KM derinliğinde gerçekleşti.

Depremin meydana geldiği nokta


(Görsel AFAD'tan alınmıştır)


Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  


ulusal.com.tr

Etiketler; #bursa #deprem #son depremler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Metehan - 2 saat önce
BağlarBaşında oturuyorum aşağıdan sağlam vurdu
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Nıcola - 1 saat önce
Burasının heryerınde hıssedıldı korkuttu yıne marmara depremi öncülerı
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Muro baskan - 1 saat önce
Allah sonumuzu hayir eylesin
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Mert - 1 saat önce
Alttan vurdu sallamadı Allah korusun
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Aysel - 1 saat önce
Niluferdeyiz yerin altindan buyuk bir gurultuyle geldi patlama oldu sandik biryerlerde
Yanıtla Beğenme(0)