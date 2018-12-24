Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bursa Kestel'de bu sabah 09.08'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştrıam Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 09:08'de Bursa Kestel'de bir deprem meydana geldi.



Yaşanan depremin büyüklüğü 3.2 olarak tespit edilirken derinliği ise 2.5 Km olarak kaydedildi. Sosyal medya da bir çok kullanıcı depremle ilgili tweetler attı.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr