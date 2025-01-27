Son dakika: Bursa'da deprem! Çevre illerde hissedildi

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Bursa’nın Nilüfer ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13:43'te kaydedilen deprem, yerin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntının Bursa’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.