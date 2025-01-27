Son dakika: Bursa'da deprem! Çevre illerde hissedildi
Marmara Bölgesi genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, özellikle Bursa ve çevresindeki illerde yoğun bir şekilde hissedildi. Yetkililer, depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili detayları paylaşmak üzere açıklama yaptı.
Yayınlanma: Güncellenme:
AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Bursa’nın Nilüfer ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13:43'te kaydedilen deprem, yerin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntının Bursa’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nilüfer (Bursa)
Tarih:2025-01-27
Saat:13:43:47 TSİ
Enlem:40.19444 N
Boylam:28.95056 E
Derinlik:9.74 km
Detay:https://t.co/F6ZemOnvXy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi