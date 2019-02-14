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Son Dakika: Çanakkale Biga'da deprem (14 Şubat 2019 son depremler)

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 23:24'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.

Son Dakika: Çanakkale Biga'da deprem (14 Şubat 2019 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 23:24'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  



ulusal.com.tr

Etiketler; #AFAD #kandilli rasathanesi #deprem
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