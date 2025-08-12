Son dakika: Çanakkale Gökçeada açıklarında deprem!

Yunanistan’ın Kentriki Makedonia bölgesine bağlı Khalkidiki açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.29’da kaydedilen depremin büyüklüğü 4.1 Mw olarak ölçüldü.

Depremin, Çanakkale Gökçeada’ya yaklaşık 174 kilometre uzaklıkta ve 21.08 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.