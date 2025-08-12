Son dakika: Çanakkale Gökçeada açıklarında deprem!

Yunanistan’ın Khalkidiki açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 174 kilometre mesafede kaydedildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Son dakika: Çanakkale Gökçeada açıklarında deprem!
Yayınlanma:

Yunanistan’ın Kentriki Makedonia bölgesine bağlı Khalkidiki açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.29’da kaydedilen depremin büyüklüğü 4.1 Mw olarak ölçüldü.

Depremin, Çanakkale Gökçeada’ya yaklaşık 174 kilometre uzaklıkta ve 21.08 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

İran'da aşırı sıcak nedeniyle 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi: Elektrik kesintileri de başladıİran'da aşırı sıcak nedeniyle 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi: Elektrik kesintileri de başladıDünya
Donnarumma PSG’ye veda etti: “Artık grubun parçası olmayacağıma karar verildi”Donnarumma PSG’ye veda etti: “Artık grubun parçası olmayacağıma karar verildi”Spor
Çankırı’da gökyüzü tutkunları meteor yağmuru için buluştu: Teleskoplar kurulduÇankırı’da gökyüzü tutkunları meteor yağmuru için buluştu: Teleskoplar kurulduYurt
deprem mi oldu deprem
Günün Manşetleri
5 milyar dolarlık ticaret hedefi için omuz omuza!
Rezan Epözdemir operasyonunda yeni gözaltılar var
Çanakkale ve İzmir’deki yangınlar ne durumda?
“Biniş Kartı Doğrulama Sistemi” uygulaması başladı
Hükümetin memur ve memur emeklisine ilk zam teklifi açıklandı
Balıkesir’de deprem sonrası 1087 vatandaşa psikososyal destek sağlandı
“Terörsüz Türkiye süreci, milletimizin ebedi kardeşliğini pekiştirecek”
Doğu Perinçek’ten “Trump Yolu” çıkışı
Balıkesir depremini bilen Perinçek'ten uyarı
Türkiye’ye gelen uluslararası yatırımlar yüzde 27,1 arttı
Çok Okunanlar
Bankalar tek tek açıkladı Bankalar tek tek açıkladı
Meteoroloji’den uyarı! Bu illerde termometreler 47 dereceyi gösterecek Meteoroloji’den uyarı! Bu illerde termometreler 47 dereceyi gösterecek
Mevduat faiz yarışında zirve değişti! Mevduat faiz yarışında zirve değişti!
İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın fiyatları ne olacak?
Balıkesir depremini bilen Perinçek'ten uyarı Balıkesir depremini bilen Perinçek'ten uyarı