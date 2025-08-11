SON DAKİKA: Çanakkale'de orman yangını, vatandaşlar tahliye ediliyor
Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi yakınlarında, Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlere, havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.
Yangın nedeniyle bazı bölgelerde vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı.
İhbar üzerine olay yerine orman işletme arazözleri, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle hızlı ilerlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir.”