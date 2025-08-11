SON DAKİKA: Çanakkale'de orman yangını, vatandaşlar tahliye ediliyor

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi yakınlarında, Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlere, havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
SON DAKİKA: Çanakkale'de orman yangını, vatandaşlar tahliye ediliyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Yangın nedeniyle bazı bölgelerde vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı.

İhbar üzerine olay yerine orman işletme arazözleri, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle hızlı ilerlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir.”

Mudurnu’da korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor mu?Mudurnu’da korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor mu?Yurt
çanakkale orman yangını
Günün Manşetleri
Bahçeli’den gündeme dair 4 önemli mesaj
Çanakkale'de orman yangını
Tanju Özcan’dan yeni banknot önerisi
Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?
İYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Şehit Bülbül, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı
Sazan sarmalıyla dolandırıcılık
İsrail Ordusu gazeteci çadırını vurdu
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Çok Okunanlar
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları
Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları
Mevduat faizinde yeni dönem Mevduat faizinde yeni dönem
Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak?