Son dakika! Çankırı Valisi ve Çerkeş Belediye Başkanı'ndan deprem açıklaması

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, meydana gelen deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Aktaş, yansıyan herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da olumsuz bir vaka olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından da şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığı bilgisi paylaşıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi önce 4.7, sorna 4.8 ile sallanmıştı.

ulusal.com.tr