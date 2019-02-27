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Son Dakika: Ceset parçaları otopsiye gönderildi

Kadıköy Acıbadem Mahallesindeki bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu. Ceset torbasına konulan parçalar, olay yerine çağrılan cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü

Son Dakika: Ceset parçaları otopsiye gönderildi

Kadıköy'de çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu.

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta, kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, konteynerde bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları buldu. Çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme başlattı.

İncelemede, ceset parçalarının küçük bir halıya sarılıp çuvalın içinde çöp konteynerine atıldığı belirlendi.

Ceset torbasına konulan parçalar, olay yerine çağrılan cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #acıbadem #ceset
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