Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Kirenci köyünde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 15.56'da Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Kirenci köyünde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 3 km derinliğinde meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilene göre ise deprem yerin 14 km derinliğinde meydana geldi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



