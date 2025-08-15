Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi

Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, “Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?” sorularının yanıtını arıyor.

Türkiye, deprem kuşağında yer aldığı için farklı bölgelerde sık sık çeşitli büyüklükte sarsıntılar yaşanıyor. Güncel bilgiler, resmi kurumlar tarafından anbean paylaşılıyor.

📌 15 Ağustos 2025 Son Depremler Listesi (AFAD & Kandilli)

📅 Tarih: 15-08-2025

⏰ Saat: 08:32:32

📏 Büyüklük: 2.1

📍 Yer: Sındırgı (Balıkesir)

🌍 Derinlik: 6.36 km

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen tüm depremleri resmi internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden duyuruyor. Vatandaşlar, bu platformlardan anlık deprem bilgilerine ulaşabiliyor.