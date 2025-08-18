Son dakika deprem: 18 Ağustos 2025 art arda depremler

18 Ağustos 2025 itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde yaşanan son depremleri anbean güncelliyor. Vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika deprem: 18 Ağustos 2025 art arda depremler
Yayınlanma:

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, bugün Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde art arda depremler kaydedildi:

Saat 06:00’da Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.45 km olarak ölçüldü.

Aynı bölgede saat 06:00’da kaydedilen diğer deprem ise 3.5 büyüklüğünde, derinliği 5.25 km olarak belirlendi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, vatandaşları güncel depremler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Bölge halkının dikkatli olması ve resmi uyarıları takip etmesi öneriliyor.

18 Ağustos döviz kuru: Dolar ve Euro ne kadar oldu?18 Ağustos döviz kuru: Dolar ve Euro ne kadar oldu?Ekonomi
Sürücüler dikkat: Karayolları duyurdu bu yollar kapalı olacak!Sürücüler dikkat: Karayolları duyurdu bu yollar kapalı olacak!Yurt
deprem Balıkesir
Günün Manşetleri
5 organize suç örgütü çökertildi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi
18 Ağustos'a damga vuran olaylar
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
5g teknolojisinde geri sayım başladı
Özlem Çerçioğlu’ndan olay açıklama
Çok Okunanlar
103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı 103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı
Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
18 Ağustos'a damga vuran olaylar 18 Ağustos'a damga vuran olaylar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi