Son dakika deprem: 18 Ağustos 2025 art arda depremler

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, bugün Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde art arda depremler kaydedildi:

Saat 06:00’da Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.45 km olarak ölçüldü.

Aynı bölgede saat 06:00’da kaydedilen diğer deprem ise 3.5 büyüklüğünde, derinliği 5.25 km olarak belirlendi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, vatandaşları güncel depremler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Bölge halkının dikkatli olması ve resmi uyarıları takip etmesi öneriliyor.