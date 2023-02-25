Deprem bölgesinde hava durumu
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen 11 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki 25 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklıkları...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta 25 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı en düşük 5 ve en yüksek 17 derece olması bekleniyor.
HATAY
Hatay'da 25 Şubat Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 8, en yüksek sıcaklığın ise 19 derece olacağı tahmin ediliyor.
GAZİANTEP
Gaziantep'te 25 Şubat Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması bekleniyor.
OSMANİYE
Osmaniye'de 25 Şubat Cumartesi hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek ise 21 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
MALATYA
Malatya'da 25 Şubat Cumartesi günü en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklığın ise 11 derece olacağı tahmin ediliyor.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da 25 Şubat Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığının 6, en yüksek sıcaklığın ise 19 derece olması bekleniyor.
KİLİS
Kilis'te 25 Şubat Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 7, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olması bekleniyor.
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da 25 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.
ADIYAMAN
Adıyaman'da 25 Şubat Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu, en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması öngörülüyor.
ELAZIĞ
Elazığ'da 25 Şubat Cumartesi günü havanın çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklığın ise 11 derece olması bekleniyor.
ADANA
Adana'da 25 Şubat Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu, en düşük sıcaklığın 6, en yüksek sıcaklığı ise 21 derece olması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı