Deprem bölgesinde hava durumu

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 25 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı en düşük 5 ve en yüksek 17 derece olması bekleniyor.

HATAY

Hatay'da 25 Şubat Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 8, en yüksek sıcaklığın ise 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

GAZİANTEP

Gaziantep'te 25 Şubat Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması bekleniyor.

OSMANİYE

Osmaniye'de 25 Şubat Cumartesi hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek ise 21 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

MALATYA

Malatya'da 25 Şubat Cumartesi günü en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklığın ise 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 25 Şubat Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığının 6, en yüksek sıcaklığın ise 19 derece olması bekleniyor.

KİLİS

Kilis'te 25 Şubat Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 7, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olması bekleniyor.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 25 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.

ADIYAMAN

Adıyaman'da 25 Şubat Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu, en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması öngörülüyor.

ELAZIĞ

Elazığ'da 25 Şubat Cumartesi günü havanın çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklığın ise 11 derece olması bekleniyor.

ADANA

Adana'da 25 Şubat Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu, en düşük sıcaklığın 6, en yüksek sıcaklığı ise 21 derece olması bekleniyor.