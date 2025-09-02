Son dakika deprem haberleri: 2 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli listesi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, ülkenin dört bir yanında farklı büyüklüklerde depremler sıkça görülüyor. 2 Eylül 2025 itibarıyla meydana gelen sarsıntılar ve deprem lokasyonlarına ilişkin detaylar, AFAD ve Kandilli verileriyle haberimizde yer alıyor:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

02-09-2025 08:56:55 - 2.4 - Sındırgı (Balıkesir) - 8.36