Son dakika deprem haberleri: 2 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de meydana gelen son depremleri anlık olarak güncelliyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedince “Deprem mi oldu?” ve “Deprem nerede meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, ülkenin dört bir yanında farklı büyüklüklerde depremler sıkça görülüyor. 2 Eylül 2025 itibarıyla meydana gelen sarsıntılar ve deprem lokasyonlarına ilişkin detaylar, AFAD ve Kandilli verileriyle haberimizde yer alıyor:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

02-09-2025 08:56:55 - 2.4 - Sındırgı (Balıkesir) - 8.36

