Bursa'da 13.34 ile 14.02 saatleri arasında 6 deprem oldu. Depremlerin sırasıyla 1.5, 1.4, 1.8, 1, 2.7 ve 1 büyüklüklerinde meydana geldi

AFAD verilerine göre, Bursa'da 13.34 ile 14.02 saatleri arasında 6 deprem oldu.



Depremlerin büyüklükleri sırayla 1.5, 1.4, 1.8, 1, 2.7 ve 1 şeklinde.



KANDİLLİ VERİLERİ



Öte yandan Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bursa'da 13.34 ile 14.52 saatleri arasında 3 deprem meydana geldi. En son olan depremin büyüklüğünün 2.9 olduğu belirtildi.



Deprem, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oldu.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



ulusal.com.tr