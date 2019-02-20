Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 08.35'te 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9.5 kilometre derinliğinde olan depremin saat 08.35'te gerçekleştiği ifade edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı." denildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samandağ'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin saat 08.35'te ve 25,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



KANDİLLİ'DEN DEPREM BİLGİLENDİRMESİ



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.



Yerin 9.5 kilometre derinliğinde olan depremin saat 08.35'te gerçekleştiği ifade edildi.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı." denildi.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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