Son dakika deprem mi oldu? AFAD açıkladı: Balıkesir’de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.31’de kaydedilen sarsıntı 6.15 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem saat 20.31’de, yerin 6.15 kilometre derinliğinde kaydedildi. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.