Son dakika deprem mi oldu? AFAD açıkladı: Balıkesir’de 3.6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.31’de kaydedilen sarsıntı 6.15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Son dakika deprem mi oldu? AFAD açıkladı: Balıkesir’de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem saat 20.31’de, yerin 6.15 kilometre derinliğinde kaydedildi. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD son dakika depremleri
