Son Dakika: Deprem mi oldu? Türkiye ve komşu ülkede deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı’da 3.6 büyüklüğünde, Yunanistan Larisa’da ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremlerin derinliği 7 km ve 6.76 km olarak kaydedildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Son Dakika: Deprem mi oldu? Türkiye ve komşu ülkede deprem meydana geldi
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) peş peşe meydana gelen iki depremi duyurdu.

İlk deprem, saat 22.38’de Yunanistan’ın Larisa kentinde meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin yerin 6.76 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.

İkinci deprem ise Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşandı. Saat 01.18’de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Aydın’da seçimler yenilenecek mi? Özgür Özel’den sert sözlerAydın’da seçimler yenilenecek mi? Özgür Özel’den sert sözlerGündem
Uygun uçak bileti arayanlara büyük kolaylık! Uçuş aramalarında yapay zekâ dönemi başlıyorUygun uçak bileti arayanlara büyük kolaylık! Uçuş aramalarında yapay zekâ dönemi başlıyorEkonomi
Putin ve Trump 40 dakikalık telefon görüşmesi yaptı! İşte detaylarPutin ve Trump 40 dakikalık telefon görüşmesi yaptı! İşte detaylarDış Politika
deprem son depremler
Günün Manşetleri
İnan Güney dahil 17 şüpheli tutuklandı
24 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İBB başkan danışmanı Duman’a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri soruldu
“Bu rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!”
Maaş artış oranları belli oldu
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme
İBB soruşturmasında sıcak gelişme!
Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri belli oldu
İsrail saldırılarında son 24 saatte 60 kişi öldü
Gazze Mahkemesi’nden BM’ye acil çağrı
Çok Okunanlar
Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indi Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indi
İnan Güney dahil 17 şüpheli tutuklandı İnan Güney dahil 17 şüpheli tutuklandı
Galatasaray’dan sürpriz hamle! Galatasaray’dan sürpriz hamle!
Putin ve Trump 40 dakikalık telefon görüşmesi yaptı! İşte detaylar Putin ve Trump 40 dakikalık telefon görüşmesi yaptı! İşte detaylar
Galatasaray, Manuel Akanji için düğmeye bastı! Galatasaray, Manuel Akanji için düğmeye bastı!