Son Dakika: Deprem mi oldu? Türkiye ve komşu ülkede deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı’da 3.6 büyüklüğünde, Yunanistan Larisa’da ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremlerin derinliği 7 km ve 6.76 km olarak kaydedildi.
Yayınlanma:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) peş peşe meydana gelen iki depremi duyurdu.
İlk deprem, saat 22.38’de Yunanistan’ın Larisa kentinde meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin yerin 6.76 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.
İkinci deprem ise Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşandı. Saat 01.18’de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.